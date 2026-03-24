Авторы «ВКонтакте» заработали за год 1,1 млрд рублей с помощью платформы VK AdBlogger

За последний год платформа VK AdBlogger стала основным инструментом размещения нативной рекламы и посевов для создателей контента. Рост обеспечили простые условия подключения, развитие продуктовых возможностей и запуск новых рекламных форматов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Суммарный доход авторов через VK AdBlogger за год превысил 1,1 млрд рублей. Количество нативных интеграций через платформу выросло в пять раз, а посевов — в 2,5 раза. Средний доход увеличился на 61%.

Дополнительным источником роста стал новый формат монетизации через рекламу товаров партнеров и получение процента с каждой продажи. В 2025 г. к реферальной программе присоединилось 5,5 тыс. сообществ, которые за несколько месяцев создали 107 тыс. единиц контента с товарами.

«Спрос на нативные интеграции и посевы от брендов и селлеров стабильно растёт и открывает новые возможности авторам разного масштаба — наша задача сделать этот рынок максимально прозрачным, эффективным и доступным. Для этого мы объединяем все рекламные возможности для работы с авторами в едином пространстве — VK AdBlogger. В этом году мы продолжим развивать существующие и новые форматы монетизации для роста доходов авторов», — сказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Другие материалы рубрики

Российский бизнес массово сворачивает ИТ-проекты по внедрению генеративного ИИ

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

OpenAI ведет переговоры о закупке термоядерной энергии для нейросетей

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
