«Автотека» сравнит выбранный автомобиль по пробегу и ДТП с похожими машинами на рынке

Сервис проверки автомобилей с пробегом «Автотека» запустил новый функционал, который анализирует показатели пробега и количество ДТП конкретной машины в сравнении с аналогичными по бренду, модели, модификации и году выпуска. На основе этой информации в отчете формируются специальные «бейджи», которые наглядно показывают у какого процента похожих автомобилей на платформе пробег и количество ДТП больше или меньше, чем у рассматриваемого авто. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

По данным «Авито Авто», для 69% покупателей автомобилей с пробегом важна информация об участии машины в ДТП, а для 56% — о ее пробеге, что делает эти параметры ключевыми критериями выбора. При этом пользователи хотят иметь возможность сравнивать варианты по этим показателям с аналогичными предложениями: для 47% важно сопоставлять пробег, а для 45% — оценивать количество ДТП.

В ответ на потребности пользователей сервис «Автотека» (проект «Авито») запустил новый инструмент, который позволяет сравнивать автомобили одного бренда, модели, года выпуска и модификации (например, объему двигателя, типу коробки передач и мощности) по пробегу и количеству ДТП. Он основан на анализе базы данных сервиса, где накоплены сведения более чем о 50 млн транспортных средств из более чем 2 тыс. официальных открытых и закрытых источников.

Результат анализа представлен в отчетах в виде наглядных бейджей — это визуальные маркеры, с помощью которых можно быстро оценить, больше или меньше пробег и количество зафиксированных ДТП у выбранного автомобиля относительно схожих машин на платформе.

Каждый бейдж имеет три уровня: зеленый — значит, что у рассматриваемого автомобиля показатели пробега и количества ДТП ниже, чем у аналогичных машин; синий — значения пробега и количества ДТП соответствуют среднему показателю у похожих авто; красный — что у этого автомобиля пробег и количество ДТП выше, чем у большинства таких же машин.

цифровизация

Они визуально различаются по цвету и сопровождаются легкими, почти игровыми формулировками — например, «Неуязвимый», «Классика жанра» или «Прошла кругосветку».

Такой подход не только упрощает восприятие, но и делает интерпретацию данных нагляднее даже для неопытного покупателя. При этом в самом отчете доступна более детальная информация: сведения о типе происшествия, стоимости ремонта авто, а также карта ДТП с возможностью интерактивной визуализации повреждений.

«Мы не просто постоянно дополняем базу сервиса новыми источниками данных, но и активно работаем над тем, чтобы информацию в отчетах можно было легко интерпретировать всем пользователям — от новичков до профессионалов. Например, в прошлом году мы добавили понятные рекомендации от ИИ по данным отчета - стоит ли ехать на осмотр данного автомобиля или лучше посмотреть альтернативный вариант и почему. А также масштабно обновили дизайн отчетов, внедрив краткую сводку и интерактивную схему повреждений. А теперь мы дополнили сервис визуальной механикой в виде бейджей, которые переводят аналитику миллионов данных по пробегу и ДТП в понятные для пользователя маркеры. Наши эксперты изучают потребности аудитории, и эти сведения становятся основой для стратегии развития сервиса», — отметил Дмитрий Крылов, руководитель продукта «Автотека».

