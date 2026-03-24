Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес»

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для клиентов малого и среднего бизнеса. Обновление позволяет массово создавать в приложении сотни платежей одновременно путем загрузки файла в формате «».

Внедрение этой технологии призвано решить одну из главных проблем владельцев бизнеса – нехватку времени. Ранее для проведения серии платежей требовалось создавать каждый из них отдельно в приложении или использовать веб-версию интернет-банка со стационарного компьютера.

цифровизация

Новая функция особенна полезна для тех, кто привык пользоваться бухгалтерскими программами на мобильном устройстве. Выгрузить файл из бухгалтерского приложения и загрузить в «БСПБ.Бизнес» теперь – дело нескольких секунд, платежи создадутся автоматически, останется только выбрать нужные и подписать.

«БСПБ.Бизнес» отвечает всем требованиям современных компаний – это помощник и надежный партнер для развития бизнеса. При развитии онлайн-банкинга для МСБ нам важно, чтобы мобильный банк был удобным, быстрым и доступным 24/7. Мы стремимся к тому, чтобы управление финансами для МСБ было максимально комфортным и не требовало от предпринимателя присутствия в офисе. Обновляя приложение «БСПБ.Бизнес», мы ориентировались на реальный запрос наших клиентов, чтобы возможность работать с большим количеством платежей была комфортной в любом месте. Забота о бизнесе для нас – это в первую очередь экономия времени наших клиентов. Теперь владелец компании может провести сотню платежей за пару минут прямо со смартфона, в перерыве между встречами или в командировке», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/