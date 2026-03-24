«Думейт» запустила сервис проверки студенческих работ на плагиат и ИИ в мессенджере Max

Система анализа текстов «Думейт» объявила о запуске чат-бота в мессенджере Max, который позволяет проверять студенческие и научные работы на заимствования и признаки использования искусственного интеллекта непосредственно в среде корпоративной коммуникации. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

Новый инструмент ориентирован на образовательные организации, преподавателей и студентов, которые уже работают в Max или используют его в рамках внутренних процессов. Бот позволяет загрузить текст и получить отчет с результатами анализа — без перехода на сторонние сайты и сервисы.

Решение развивает подход «Думейт» к созданию доступных инструментов проверки: ранее аналогичный функционал был реализован в формате веб-сервиса и чат-ботов в других мессенджерах. Запуск в Max стал логичным шагом в условиях изменения цифровой инфраструктуры образовательных учреждений.

По данным участников рынка, Max постепенно становится рабочей средой для государственных организаций, вузов и корпоративного сектора. Это связано как с регуляторными требованиями, так и с развитием экосистемы сервиса.

В этих условиях бизнес начинает адаптировать свои цифровые продукты под новую среду. Чат-боты становятся одним из первых форматов присутствия — благодаря простоте внедрения и возможности быстро встроиться в существующие пользовательские сценарии.

В компании отмечают, что развитие подобных инструментов связано не только с технологическими изменениями, но и с трансформацией образовательной среды. Рост использования ИИ при подготовке работ усиливает запрос на более точные и удобные инструменты проверки, доступные в привычных цифровых каналах.

