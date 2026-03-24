«Х5 Медиа» расширяет рекламу в поиске мобильных приложений «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

«X5 Медиа» объявила о расширении функциональности онлайн-инвентаря и представила два новых формата рекламы в поиске: закрепление товара в топе поисковой выдачи в приложении «Перекрёстка» и увеличенную карточку в приложении «Пятёрочки». Форматы разработаны для поставщиков торговых сетей, которые стремятся повысить видимость товаров и стимулировать их продажи.

Реклама в поиске обладает особенно высокой конверсией из-за своей близости к моменту принятия решения о покупке, а также заметности рекламируемого бренда среди конкурентов. Так, в приложении «Перекрёстка» теперь можно поднять карточку товара на одно из трех промомест в верхней части поисковой выдачи. При этом визуально такие позиции не отличаются от других карточек в ленте. Другой формат рекламы в поиске появился в приложении «Пятёрочки». В случае, если необходимо выделить один товар среди всего ассортимента, можно использовать увеличенную карточку, которая находится над остальными товарами в листинге.

По данным исследований «X5 Медиа», товары в топе поиска получают в среднем в 3 раза больше просмотров и попадают в корзину покупателей до 20 раз чаще. Каждый из форматов позволяет нативно показывать рекламу в тот момент, когда пользователь уже заинтересован в покупке конкретной категории продуктов. Благодаря этому она органично встраивается в контекст поиска и воспринимается как естественная рекомендация. Список ключевых слов, по которым формируется выдача рекламных слотов, настраивается в зависимости от продукта.

С появлением новых возможностей рекламодателям доступно уже более 50 инструментов в приложениях торговых сетей X5. Это дает брендам, представленным на полках «Пятёрочки» и «Перекрёстка», еще больше способов для расширения каналов продвижения и целенаправленного взаимодействия с покупателями. Суммарно более 30 млн людей ежемесячно используют мобильные приложения сетей, оформляя через них более 470 тыс. заказов товаров на дом каждый день. По данным INFOline, X5, начиная с IV квартала 2024 г., является лидером рынка по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса.

Всего «Х5 Медиа» предлагает рекламодателям более 15 каналов коммуникации онлайн и офлайн. Помимо онлайн-форматов в приложениях и на сайтах торговых сетей Х5, брендам доступна цифровая реклама в офлайн-магазинах. Она охватывает 90% городов страны и включает 73 тысячи цифровых поверхностей, экранов и касс самообслуживания в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также аудиорекламу в 29 тысячах торговых точек «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Кроме того, компании могут использовать и другие возможности продуктов X5 Медиа: размещать рекламу на медиаплатформе Food.ru с ежемесячным охватом в 29 миллионов человек и запускать рекламные интеграции со 138 тыс. инфлюенсеров, зарегистрированных на платформе «X5 Блогер».