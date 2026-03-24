Малый бизнес получит ускоренный доступ к 100-миллионной аудитории «СберСпасибо»

Программа лояльности «СберСпасибо» расширила возможности для представителей малого бизнеса. Теперь компании с ежемесячным оборотом от 10 млн руб. могут стать партнерами программы лояльности для привлечения новых клиентов и увеличения выручки за счет возможности списания бонусов и настройки продвижения с повышенным кешбэком. Полноценное подключение занимает не более 14 дней. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«СберСпасибо» предлагает предпринимателям готовое решение, которое позволяет интегрироваться в программу лояльности, насчитывающую более 100 миллионов клиентов по всей России. Главным техническим условием для участия является наличие у бизнеса терминалов «Эвотор» на эквайринге Сбербанка.

Процесс интеграции максимально автоматизирован и не требует сложных настроек. Предприниматели самостоятельно определяют размер кешбэка, который получат клиенты при оплате картой Сбербанка, — он может составлять от 1% до 10%. Помимо начислений покупателям будет доступно списание бонусами «Спасибо» до 99% от суммы покупки. Система автоматически рассчитает прогнозируемый экономический эффект от подключения на основе введенных данных.

От заполнения заявки до полноценного подключения проходит не более 14 дней. После этого карточка компании с информацией о начислении и списании бонусов появится в приложении Сбербанк Онлайн. Она будет автоматически отображаться клиентам, проживающим в регионе присутствия бизнеса.

Для управления программой партнерам доступен личный кабинет, где можно не только запустить акцию, но и получить отчеты за прошлые периоды. В будущем добавится аналитика, а также новые механики, направленные, на привлечение новых клиентов и рост среднего чека.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/