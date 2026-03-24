МТС прокачала интернет в столице Чукотки

ПАО «МТС» завершила масштабное обновление сети в столице Чукотского автономного округа. В Анадыре оператор обновил оборудование и расширил емкость базовых станций. В результате средняя скорость мобильного интернета в городе выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение затронуло всю территорию города. Обновленное покрытие теперь обеспечивает стабильно высокоскоростной интернет в жилых кварталах, вблизи социальных и административных зданий, на оживленных магистралях, а также в ключевых туристических и культурных локациях: на смотровой площадке горе Верблюжке, откуда открывается панорамный вид на Анадырь и лиман; на территории Свято-Троицкого кафедрального собора – крупнейшего в мире деревянного храма, построенного на вечной мерзлоте; в зоне памятника Святителю Николаю Чудотворцу – самого большого бронзового монумента покровителю путешественников; и в музейном центре «Наследие Чукотки», здание которого выполнено в форме белого медведя.

Технической основой для развития сети в Анадыре стало появление в городе волоконно-оптической магистрали. Это позволило МТС перевести базовые станции со спутниковых каналов на современные наземные линии связи (ВОЛС) и создать устойчивую платформу для наращивания мощности в ответ на растущий спрос.

«Появление волоконно-оптической магистрали в 2022 г. кардинально изменило подход к развитию сети в Анадыре. Раньше мы были сильно ограничены спутниковыми каналами. С переходом на ВОЛС, у нас есть возможность реально реагировать на рост нагрузки, который мы фиксируем. Благодаря этому в самых востребованных точках города, даже в часы пик, абоненты могут одновременно работать онлайн, проводить видеоконференции или смотреть потоковое видео без задержек. Наша задача — и дальше повышать цифровой комфорт, чтобы качество связи в Анадыре соответствовало стандартам, доступным в других регионах России», — сказала директор МТС в Чукотском автономном округе Наталья Экшенгер.

Ранее МТС расширила покрытие в поселке Угольные Копи, обеспечив высокоскоростным интернетом микрорайон «Пехота». Также в Анадыре оператор повысил скорость передачи данных в районе ТЭЦ и улучшил покрытие на автомобильной дороге до национального поселка Тавайваам.

цифровизация

