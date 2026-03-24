Пользователи «Контур.Крипто» подписывают больше 6 млн документов за год

Эксперты сервиса отмечают, что среди документов, подписываемых с помощью «Контур.Крипто», преобладают судебные иски, кадастровые документы и договоры. В последние несколько месяцев «Контур.Крипто» стали активно использовать еще и для подписания проектной документации. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Крипто» — сервис для подписания и шифрования электронных документов, проверки подлинности ЭП. Работает с подписью любого удостоверяющего центра и поддерживает все форматы электронных документов. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Иногда подписать документ квалифицированной электронной подписью бывает сложно. Например, такой возможности нет на конкретном портале или контрагент просит отправить договор не через ЭДО, а другим способом. В таких ситуациях на помощь приходят специальные сервисы.

Один из них — «Контур.Крипто», в среднем за год с его помощью подписывают более 6 млн файлов. «Контур.Крипто» постоянно развивается и помогает закрывать все новые сценарии для работы с документами.

Иван Папин, менеджер сервиса «Контур.Крипто»: «В 2025 г. мы добавили новые функциональности — например, подписание и проверку документов с МЧД. Также мы увеличили набор возможностей для командной работы».