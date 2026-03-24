«Рег.облако» расширил возможности DBaaS и подключил вторую зону доступности в Москве

Облачный и Bare metal провайдер «Рег.облако» сообщил о расширении возможностей сервиса управляемых баз данных DBaaS. Компания открыла возможность восстановления в новый кластер в selfservice-режиме без необходимости обращения в техподдержку. В обновлении доступно до семи резервных копий для PostgreSQL и MySQL. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В сервисе DBaaS реализован встроенный механизм автоматического резервного копирования управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL. Система ежедневно создает резервные копии кластеров и хранит их в течение семи дней; все доступные копии отображаются в личном кабинете пользователя. Восстановление выполняется самостоятельно пользователем, без обращения в техническую поддержку, путем создания нового кластера с параметрами, актуальными на момент формирования бэкапа. При этом исходный кластер продолжает работать, что позволяет протестировать восстановленные данные или переключиться на новый экземпляр в удобное время без простоя сервисов. Для PostgreSQL доступен механизм Point-in-Time Recovery, позволяющий восстановить состояние базы максимально близко к моменту возникновения ошибки.

По данным «Рег.облака», наибольшей популярностью среди пользователей пользуется конфигурация с 1 vCPU, 1 ГБ RAM и 20 ГБ дискового пространства — ее выбирают 60% клиентов. Следующая по востребованности идет более мощная конфигурация — 2vCPU, 4 ГБ RAM и 80 ГБ (21%). Динамика отражает спрос на сбалансированные по стоимости и производительности решения для широкого спектра задач — от разработки до продакшен-нагрузок.

С запуском DBaaS в новой локации клиенты могут выбрать, где развернуть базу данных — в Москве-1 или в новом дата-центре в районе Медведково Москве-2. Функциональность и тарифы в обоих регионах идентичны. Появление второй площадки расширяет возможности по локализации данных, распределению нагрузки между ЦОДами и построению более устойчивой инфраструктуры с учетом требований бизнеса и регуляторной среды.

«Мы последовательно развиваем DBaaS как управляемый сервис, который снимает с команд инфраструктурные задачи и повышает предсказуемость эксплуатации. Новая функция резервного копирования и запуск второго региона дают дополнительные возможности для архитектурного планирования и повышения надежности и отказоустойчивости», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

Обновленный функционал ориентирован на продуктовые команды, разработчиков, DevOps- и SRE-инженеров, а также системных администраторов, использующих базы данных в продакшене. Решение снижает риски потери данных вследствие логических ошибок, некорректных обновлений или сбоев, упрощает сценарии отката изменений, тестирования и миграций, а также может применяться как часть стратегии аварийного восстановления.