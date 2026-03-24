Рободоставка «Яндекса» появится еще в пяти городах

«Яндекс» расширяет географию рободоставки. Сейчас она доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе — роботы уже проехали по этим городам более 2 млн км и выполнили более 1 млн заказов. В ближайшем будущем список пополнят Нижний Новгород и города Подмосковья: Химки, Люберцы, Одинцово и Долгопрудный. Также роботы-доставщики Яндекса появятся в Ново-Савиновском и Советском районах Казани. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Подмосковье и новых районах Казани рободоставка заработает в апреле, а в Нижнем Новгороде — до конца июня: воспользоваться ей смогут жители Сормовского, Московского и Канавинского районов. На старте роботы будут привозить заказы «Яндекс Лавки», позже добавятся «Еда» и «Доставка».

Сейчас идет подготовка к запуску: по районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Внешне они напоминают доставщиков, но у них другая задача — они составляют сверхподробную карту местности. Такая карта позволит доставщикам уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток.

В Нижнем Новгороде, Казани и Подмосковье будут работать роботы-доставщики новейшего, четвертого поколения. «Яндекс» представил его осенью 2025 г. Это первые роботы компании, выпускаемые серийно. По возможностям они превосходят своих предшественников — к примеру, у них более высокая проходимость и улучшенный лидар. При этом они проще в производстве и обходятся дешевле. До конца 2027 г. «Яндекс» выпустит 20 тыс. роботов-доставщиков четвертого поколения. Они будут использоваться во всех новых локациях и постепенно заменять роботов предыдущего поколения в местах, где рободоставка есть уже давно.

Запуск серийного производства позволяет «Яндексу» быстрее охватывать новые города и снижать себестоимость доставки. Рободоставка уже обходится в сумму, сопоставимую с доставкой курьером, и продолжит дешеветь по мере распространения роботов.

