CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Рождение каждого третьего ребёнка регистрируют на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что в 2025 г. на «Госуслугах» было зарегистрировано рождение 434 тыс. детей — это почти каждый третий новорождённый в стране. Всего на «Госуслугах» зарегистрировано рождение более 1,1 млн детей.

Кого регистрировали: 51% — мальчиков; 49% — девочек.

Как работает сервис:

В роддоме попросите оформить электронное медицинское свидетельство, на его основании регистрируют рождение в загсе. Его могут выдать как на маму, так и на папу — как удобно родителям. Документ придёт в личный кабинет.

Подайте заявление на регистрацию рождения. Второй родитель должен его согласовать.

Дождитесь регистрации рождения. Процесс занимает в среднем 2 дня.

Заберите бумажное свидетельство о рождении в удобном отделе ЗАГС.

В каких регионах чаще всего регистрируют рождение онлайн: Чувашия; Башкортостан; Краснодарский край; Ульяновская, Костромская, Новосибирская области; Сахалинская область.

Что доступно сразу после электронной регистрации рождения: СНИЛС; маткапитал; запись в детский сад;

После получения бумажного свидетельства о рождении ребёнок проактивно получит ИНН. Также на «Госуслугах» можно зарегистрировать ребёнка по месту жительства и получить полис ОМС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

