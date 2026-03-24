CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

Умный чат-бот и ИИ-помощник для операционистов ВТБ получили «Хрустальные гарнитуры»

Чат-бот ВТБ признан лучшим в персонализации — клиенты получили возможность решать вопросы, связанные с кешбэком, проверкой подписок, жалобами на мошенничество и другими востребованными темами. А ИИ-помощник для операционистов получил признание за эффективное применение искусственного интеллекта.

Первое место в номинации «Лучший клиентский опыт персонализированного, проактивного взаимодействия» занял чат-бот ВТБ. В начале каждой сессии бот оценивает финансовый профиль клиента и дает персональные рекомендации — например, напоминает о платежах или предлагает выбрать категории кешбэка. В рамках обновления ВТБ Онлайн в диалоговом интерфейсе появился таймер ожидания оператора и возможность отправлять стикеры. В результате — около 80% обращений клиентов разрешаются автоматически, а 85% пользователей дают высокие оценки работе бота.

Номинацию «Самое эффективное применение технологий искусственного интеллекта» получил ИИ-помощник для операционистов. Раньше сотрудники тратили в 10 раз больше времени на поиск информации в базе знаний и десятках документов. Теперь ИИ-помощник находит точный ответ за считанные секунды. Эти технологии позволяют объединить мощь генеративного ИИ с корпоративной базой знаний, обеспечивая высокую точность, адаптивность и оперативность. Внедрение ИИ-помощника для операционистов изменило клиентский опыт: сотрудники сосредоточились на живом общении и решении сложных вопросов. Удовлетворенность сотрудников инструментом держится на уровне 95%.

CCGuru Awards 2025/2026 («Хрустальная гарнитура 2025/2026») — самая крупная и престижная профессиональная премия в индустрии клиентского опыта в России. Ежегодно она собирает более 400 номинантов, а проекты оценивает жюри из 150 экспертов.

Рекламаerid:2W5zFJ7C44qРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/