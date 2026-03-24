Wildberries запускает продажу физических подарочных сертификатов

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в пилотном формате новый вид подарочных сертификатов: теперь клиенты из России могут приобрести не только электронный, но и физический пластиковый сертификат для покупок на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Подарочные сертификаты стали одним из самых востребованных клиентских сервисов на Wildberries. Это универсальный подарок, который позволяет получателю самостоятельно выбрать из миллионов товаров — от повседневных покупок до желанных новинок.

На первом этапе пользователям доступны несколько вариантов приобретения пластиковых сертификатов. К примеру, клиенты уже могут получить их в большинстве пунктов выдачи Wildberries в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В рамках текущей акции сами сертификаты предоставляются бесплатно — покупателям остается их самостоятельно пополнить на определенную сумму.

Чтобы воспользоваться сертификатом, получателю необходимо его активировать: нужно стереть защитный слой на пластиковой карте и ввести уникальный код в личном кабинете. После активации средства зачисляются в «WB Кошелек» и сохраняются до полного использования. Использовать сертификат можно для оплаты любых товаров на платформе, за исключением приобретения других подарочных сертификатов.

В дальнейшем компания планирует расширение географии и масштабирование проекта.

Также пользователям доступен заказ физического подарочного сертификата на сайте или в приложении маркетплейса, с доставкой в любой пункт выдачи по всей России.

«Мы последовательно развиваем сервис подарочных сертификатов, ориентируясь на реальные сценарии клиентов. Запуск пластиковых карт — это следующий шаг: теперь сертификат можно не только отправить онлайн за пару кликов, но и вручить лично. Мы сделали процесс оформления и активации максимально простым, чтобы подарок можно было подготовить быстро. Пластиковый формат добавляет к цифровому удобству личный жест — момент вручения, который делает подарок по-настоящему особенным», — отметила руководитель направления программ лояльности RWB Анна Пашкевич.