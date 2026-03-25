2ГИС представил навигатор для начинающих водителей

2ГИС запустил навигатор, который помогает избегать сложных развязок и перегруженных перекрестков, чтобы сделать поездку комфортнее и спокойнее. Новый режим навигатора называется «Легкий маршрут» и создан специально для начинающих водителей и тех, кто предпочитает простые маневры и спокойствие за рулем. О этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«Легкий маршрут» сводит к минимуму повороты налево, развороты, движение по кольцевым развязкам, а также по многополосным и скоростным дорогам. В результате поездка получается более простой, с меньшим количеством сложных маневров и связанных с ними стрессовых ситуаций, особенно, для начинающих водителей. Впрочем, этот режим навигатора будет полезен не только новичкам за рулем, но и опытным водителям, которым хочется меньше суеты и больше спокойствия на дорогах, например, после длинного рабочего дня или в поездке по незнакомому району или городу.

«За рулем важно чувствовать уверенность и спокойствие — будь то первые поездки после получения прав, движение по незнакомым улицам, освоение новой машины или усталость после долгого дня. В такие моменты особенно важно, чтобы дорога была понятной и комфортной, без сложных маневров и напряженных перекрестков. Мы продолжаем развивать 2ГИС, как надежного помощника для каждого водителя — от новичков до опытных автомобилистов, которые ценят спокойствие за рулем. Поэтому запустили новый режим навигации «Легкий маршрут», который помогает избегать сложных участков в пути и поддерживает комфортный ритм поездки», — сказал менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дэнни Лемус Каррилес.

Новая функция дополнила возможности персонализированной навигации в 2ГИС. Например, появившийся в геосервисе в 2025 г. режим «Маршрут как обычно» предлагает путь на основе предпочтений пользователя — сервис анализирует, какими дорогами обычно ездит, и помимо прочих предлагает привычный вариант, даже если он не самый быстрый. При разнице во времени более чем на 20% навигатор предупредит об этом, но сохранит пользователю возможность выбрать знакомое направление. С помощью технологий искусственного интеллекта 2ГИС оценивает вероятность проезда по каждому участку дороги и использует эти данные, чтобы строить более понятные, удобные и персонализированные маршруты.

Функция уже работает в мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android. «Легкий маршрут» показывается среди других вариантов перед началом поездки. При необходимости его можно отключить в настройках навигатора — тогда геосервис будет, как прежде, предлагать привычный и оптимальные по времени (с учетом пробок) и расстоянию маршруты.