CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил покрытие 4G в 16 муниципальных округах Красноярского края

В 2025 г. жители почти 40 сельских территорий Красноярского края получили доступ к сотовой связи «МегаФона». Вместе с ней – возможность звонить по видеосвязи, пользоваться онлайн-банкингом и государственными сервисами, учиться и работать дистанционно – наравне с абонентами в крупных городах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в деревнях и селах Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новосельского, Боготольского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского, Манско-Уярского, Казачинско‑Пировского, Каратузского, Канского, Курагинского, Назаровского, Рыбинского, Большемуртинско-Сухобузимского, Дзержинско-Тасеевского и Шушенского муниципальных округов.

О востребованности мобильных услуг свидетельствует аналитика больших данных: после установки телеком-оборудования средний ежемесячный объем трафика в этих сельских территориях составляет 44 ТБ. При этом цифровая активность не зависит ни от численности жителей, ни от площади территории. Показательный пример — деревня Ковригино Большемуртинско-Сухобузимского округа. Здесь всего три улицы и чуть более 170 человек, однако именно она оказалась лидером по объему сгенерированной онлайн-информации среди всех подключенных в прошлом году населенных пунктов.

«Современная связь меняет жизнь в сельских территориях не формально, а по-настоящему. Там, где появляется устойчивый мобильный интернет и голосовая связь, у людей становится больше возможностей — для творчества, самореализации, учебы, развития бизнеса и организации досуга. Село перестает быть оторванным от событий и становится частью общего цифрового пространства», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Запуск 4G имеет значение и для фельдшерско-акушерских пунктов: медицинские специалисты могут оперативнее консультировать пациентов, обмениваться данными и использовать возможности телемедицины.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Доступ к цифровым сервисам важен и для работы сельских клубов и домов культуры. Связь позволяет проводить мероприятия в новом формате, участвовать в дистанционных конкурсах и фестивалях, делиться проектами с широкой аудиторией и поддерживать профессиональные контакты. Для жителей это доступ к культурной жизни без необходимости выезда в крупные города.

Расширение покрытия LTE‑сети «МегаФона» в регионе осуществлялось в рамках государственных программ «Развитие информационного общества» и «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемых при поддержке Министерства цифрового развития Красноярского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube

В России за миллиарды прокачают систему блокировки сайтов и сервисов. Ее мощность удвоят за четыре года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
