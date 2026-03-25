МТС добавила возможность оплаты новых зарубежных игр в «МТС Оплата»

МТС объявила о расширении возможности оплаты зарубежных компьютерных и мобильных игр на сервисе «МТС Оплата». Теперь геймеры cмогут пополнить баланс еще пяти популярных игр: Call of Duty Mobile, Standoff 2, Critical Ops, Top Eleven Be Football Manager и AFK Journey. Также теперь доступны новые варианты пополнения Apex Legends и Mobile Legends.

Пользователи «МТС Оплаты» смогут оплатить Call of Duty Mobile, Standoff 2, Critical Ops с российских банковских карт. После выбора подходящего пакета игровой валюты необходимо указать актуальную электронную почту, на которую в течение нескольких минут после оплаты придет ваучер и инструкция по активации.

Call of Duty Mobile на протяжении нескольких лет остается одним из лидеров среди мобильных шутеров. Игра получила множество наград и стала одним из символов мобильного гейминга.

Standoff 2 и Critical Ops – популярные мобильные шутеры от первого лица, являющиеся одними из главных аналогов культовой Counter-Strike на смартфонах.

Для игр Top Eleven Be Football Manager и AFK Journey доступно прямое пополнение баланса. Необходимо перейти на страницу игры внутри сервиса МТС Оплата, после выбора подходящего пакета игровой валюты ввести ID игрока.

Для игр Apex Legends и Mobile Legends добавлены новые номиналы игровой валюты – 1000 Apex Coins и 6000 Diamonds соответственно.

Оплатить все игры можно через СБП с карт любых российских банков или с лицевого счета абонента МТС.

«Сервис «МТС Оплата» постоянно совершенствуется и предлагает новые возможности для геймеров. Мы стремимся обеспечить нашим пользователям доступ как к актуальным игровым новинкам, так и играм, ставшим уже культовыми. Помимо гейминга, на «МТС Оплате» можно купить или продлить подписку на популярные нейросети и различные зарубежные сервисы для работы, учебы, путешествий, дизайна. Особенно важно, что такая оплата не только удобна, но и абсолютно безопасна», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Сейчас на игровой витрине сервиса «МТС Оплата» доступно пополнение баланса более 60 зарубежных игр и игровых площадок: Steam, Playstation, Xbox, Battle.net и другие. На витрине бизнес-сервисов можно оплатить подписку на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.

Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Если нужный сервис не представлен на сайте, пользователь может направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса «МТС Оплата».