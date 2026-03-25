На платформе «Авито» тестируют сервис по защите сделок в сегменте услуг

«Авито Услуги» начали тестировать партнерский сервис, который меняет логику заказа услуг и расчетов между заказчиками и исполнителями. Речь идет о механике защиты сделки: сервис позволяет зафиксировать договоренности между сторонами и структурировать процесс оплаты.

Все условия фиксируются на старте, а оплата резервируется до момента, пока услуга не будет принята заказчиком. Это позволяет исполнителю избежать неожиданных изменений объема работ, а заказчику — быть уверенным, что договоренности будут соблюдены.

Расчеты выстраиваются по принципу эскроу: исполнитель получает деньги только после подтверждения результата со стороны клиента. На текущем этапе пилот сфокусирован на деловых услугах, где уже реализована значительная часть функциональности. Также инструмент тестируется в сегменте ремонта и отделки и категории «Перевозки и доставка».

Модель защищенных расчетов является стандартом для международных платформ услуг, при этом на российском рынке такие решения пока находятся в стадии развития. Запуск сервиса расширяет практику их применения и формирует более предсказуемую среду взаимодействия для заказчиков и исполнителей.

Как это работает

Параметры сделки фиксируются сторонами до начала оказания услуг: объем, суть задачи, срок и стоимость. После этого заказчик подтверждает условия и оплачивает услугу — средства резервируются до ее завершения. В случае возникновения спорных ситуаций можно подключить независимого арбитра. По данным исследования «Авито Услуг», 48% заказчиков ждут от подобных инструментов прежде всего защиты от внезапного роста цены и нарушения договоренностей. Среди исполнителей 30% называют главным плюсом гарантию оплаты: оказал услугу – деньги придут.

«Рынок услуг во многом строится на прямых договоренностях между заказчиками и исполнителями. На практике это нередко приводит к конфликтным ситуациям: от изменения стоимости во время оказания услуг, до отказа от оплаты или претензий к качеству выполненной услуги. Пилотное тестирование защищенных сделок позволит проверить, как подобные механизмы могут повысить прозрачность взаимодействия и снизить риски для обеих сторон», – отметил старший директор «Авито Услуг» Александр Куроптев.

Где доступен инструмент сейчас

В деловых услугах в пилоте участвуют категории: графический, веб- и мобильный дизайн, продвижение и реклама, бухгалтерия, тексты и переводы. В категории ремонта и отделки инструмент доступен в 14 направлениях, включая сантехнические работы, услуги электрика, сборку и ремонт мебели, ремонт окон и балконов, а также в ряде работ в сфере ремонта и отделки (укладка полов и плитки, поклейка обоев, штукатурные и кровельные работы).

Сервис реализован совместно с партнером ООО «Авито Консалт». По итогам пилота планируется развитие и доработка механики, включая расширение сценариев использования и повышение удобства для пользователей.

