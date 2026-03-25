«Рег.решения» запускают «Интернет-магазин под ключ»: новый сервис для быстрого старта в e-commerce

«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», представляет новый продукт «Интернет-магазин под ключ», помогающий запустить собственную онлайн-площадку для торговли всего за семь дней. Продукт ориентирован на представителей микро- и малого бизнеса, а также начинающих предпринимателей, которые стремятся быстро начать продажи в интернете без серьезных технических знаний и значительных первоначальных вложений. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Работа решения построена по принципу «под ключ»: пользователь заполняет подробную анкету с описанием разделов интернет-магазина и пожеланий, после чего специалист «Рег.решений» создает интернет-магазин на основе готовых шаблонов конструктора «Рег.ру», а также настраивает хостинг, домен и наполняет площадку товарами. Сейчас доступно наполнение до 200 карточек товаров и возможность подключения трех вариантов обслуживания, включая базовый тариф, вариант с настройкой SEO-продвижения и комплексный пакет, в который дополнительно входят маркетинговые инструменты для ведения рекламных кампаний в интернете.

«Наше новое решение позволяет снизить порог входа для аудитории, заинтересованной в e-commerce. С помощью него предприниматели могут быстро протестировать свою идею, настроить продвижение и запустить продажи. Предприниматели могут попробовать себя в сфере онлайн-торговли без серьезных вложений и быстро получить готовый интернет-магазин», — отметил Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения».

В «Рег.решениях» отмечают, что это первая, упрощенная версия, нацеленная на быстрый старт. В планах развития — расширение функциональности за счет интеграций с популярными системами учета и автоматизации операций, а также возможность создания магазинов на более мощных платформах.

Решение «Интернет-магазин под ключ» стал частью продуктового каталога «Рег.решений», содержащего более 170 онлайн-сервисов, помогающих предпринимателю представить свой бизнес в интернете: от создания сайта до комплексного продвижения. В портфеле компании — комплексные решения для запуска и роста бизнеса в онлайне.