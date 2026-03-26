CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аудиогид по Музею истории Алтайского ГАУ выложен на платформе izi.TRAVEL

Аудиогид создан в рамках совместного проекта Алтайского ГАУ и Алтайского института культуры «Научное проектирование эксподизайна, систематизация и трансляция исторического наследия АГАУ». Проект направлен на стимуляцию у студенческой молодежи интереса к изучению истории России и Алтайского края через музейные артефакты. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

18 марта 2026 г. в студии звукозаписи Центра цифрового контента АГИК прошла запись аудиогида, подготовленного студентами факультета визуальных искусств и цифровых технологий Дарьей Табачаковой, Лилией Костяковой и Дианой Чирковой.

Аудиогид уже выложен на онлайн-платформе izi.TRAVEL и доступен каждому.

izi.TRAVEL – это бесплатная платформа и мобильное приложение с аудиогидами для самостоятельных путешествий, музеев и городских прогулок по всему миру. Оно работает как «карманный экскурсовод», используя GPS для автоматического воспроизведения историй о достопримечательностях, когда вы проходите мимо. Сегодня здесь представлено уже более 25 тыс. туров в 2500 городах на более чем 50 языках мира. В режиме «Прогулка» приложение само определяет местоположение и включает аудиогид. В приложении есть сканер для прослушивания информации об экспонатах музея АГАУ. Для этого музейным предметам был присвоен QR-код.

«Теперь посетители Музея истории АГАУ смогут самостоятельно знакомиться с экспонатами выставки с помощью аудиогида. Надеемся, что такой формат не только расширяет аудиторию нашего музея, но и сделает знакомство с его экспозицией более удобным и современным!», – сказал руководитель Музея истории АГАУ к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин Максим Колокольцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
