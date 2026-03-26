CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито»: сайты с объявлениями стали главной площадкой для онлайн-покупок от 30 тысяч рублей

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы изучить покупательское поведение при выборе дорогих товаров. Для значительной части аудитории крупные покупки в онлайне стали привычными, а сайты с объявлениями — одной из главных площадок для таких приобретений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Большинство опрошенных (57%) используют онлайн-площадки для покупок стоимостью от 30 тыс. руб. Из них 22% делают это регулярно, еще 35% обращаются к таким сервисам время от времени. Оставшиеся 43% респондентов отметили, что не используют онлайн-каналы для подобных покупок.

Сайты с объявлениями для приобретения товаров от 30 тысяч рублей выбирают 41% респондентов. Следом идут собственные интернет-магазины брендов (27%) и поисковые системы (22%). Мобильные приложения брендов применяют 18% покупателей, социальные сети — 13%.

При покупках для важных жизненных событий, например свадьбы, рождения ребенка или переезда, респонденты чаще всего выбирают сайты с объявлениями — их используют 26% опрошенных. Интернет-магазины брендов отмечают 24%, поисковые системы — 22%. Мобильные приложения брендов выбирают 18% участников опроса, социальные сети — 13%. Каждый десятый (10%) респондент сообщил, что не использует онлайн-площадки для таких покупок. Среди тех, кто все же делает такие покупки онлайн, 45% отметили, что онлайн-реклама влияет на их выбор.

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах точнее всего соответствует интересам и потребностям аудитории при планировании покупок от 30 тыс. руб. — так ответили 54% респондентов. Этот вариант выбрали 54% участников опроса. Реклама в поисковых системах получила 31%, в социальных сетях и на ТВ — по 29%. Рекламу на видеоплатформах назвали 25%, у блогеров — 24%. Сервисы коротких видео отметили 17%, музыкальные сервисы — 16%, наружную рекламу — 15%, банковские приложения и рассылки — 14%, радио — 7%.

Чаще всего (44%) респонденты отмечают, что реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах привела их к покупке товаров дороже 30 тыс. руб. По 21% указали поисковые системы и ТВ, 20% — соцсети. Видеоплатформы выбрали 18% опрошенных, рекламу у блогеров — 17%. Сервисы коротких видео получили 13%, музыкальные сервисы — 12%.

«Когда речь идет о крупных покупках с определенным средним чеком или для важного события, пользователю необходимо не просто увидеть рекламу, а столкнуться с ней в момент выбора между несколькими предложениями. Именно поэтому сайты с объявлениями оказываются значимым каналом в таких категориях. По данным опроса, 44% респондентов сообщили, что реклама на этих площадках привела их к покупке. Для рекламодателя это означает, что такой канал работает не только на знание о бренде, но и на выбор в момент принятия решения», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

