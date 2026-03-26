Infinix и Call of Duty: Mobile объявляют о масштабном партнерстве для развития мобильного гейминга на ключевых развивающихся рынках

Международная технологическая компания Infinix объявила о сотрудничестве с одной из популярных мобильных экшен-игр — Call of Duty: Mobile. Благодаря совместной работе инженеров и разработчиков игра демонстрирует максимальную производительность на недавно представленных устройствах Infinix NOTE Edge и серии NOTE 60. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Ключевой результат партнерства — оптимизация устройств NOTE Edge и серии NOTE 60 специально под Call of Duty: Mobile, благодаря чему игроки получают плавный игровой процесс со стабильными 120 FPS даже в самых интенсивных игровых моментах.

Однако оптимизация — лишь часть комплексного подхода Infinix к улучшению игрового опыта. Устройства получили эксклюзивный стиль: они оснащены специальными элементами интерфейса и обоями в стиле Call of Duty: Mobile. Матричный экран на задней панели NOTE 60 Pro дополняет общую концепцию — пиксельный дизайн с культовыми элементами Call of Duty: Mobile, в том числе с логотипом игры и персонажем Ghost.