CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Исследование ICMR: более половины жителей городов России пользуется экосистемными подписками

Исследовательская компания ICMR (ООО «ГФК-Русь») публикует рейтинг комбинированных подписок (экосистем) в России за четвертый квартал 2025 г. Комбинированные (экосистемные) подписки дают доступ сразу к нескольким платным онлайн-сервисам (онлайн-кинотеатру, музыкальному сервису и так далее), а также скидки и бонусы на другие онлайн-сервисы. Исследование основано на регулярных опросах об использовании подписных сервисов среди жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет. Об этом CNews сообщили представители ICMR.

Под подписчиками в исследовании понимаются не только те жители городов, на которых непосредственно оформлены аккаунты с подпиской, но и члены домохозяйств, которые совместно пользуются оформленной подпиской.

Более половины горожан (51% в четвертом квартале 2025 г.) пользуются экосистемными подписками. Уровень подписки на экосистемы неуклонно рос в 2023-2024 гг., но с конца 2024 г. стабилизировался – показатель проникновения остается неизменным на уровне 50%-51% последние пять кварталов. При этом доля платящих подписчиков за 2025 г. выросла и в четвертом квартале достигла 38% (против 32% год назад).

Именно в 2025 г. произошел значительный рост платящих подписчиков. В 2022-2024 гu. около трети подписчиков пользовались такой услугой бесплатно, и этот показатель почти не менялся от квартала к кварталу, но в течение 2025 г. доля таких подписчиков сократилась до 26%. Остальные 74% пользователей свою подписку оплачивают.

Наиболее высокий уровень проникновения подписки на экосистемы отмечается в Москве и Санкт-Петербурге (59%), а также в возрастных группах 16–24 и 25–34 года — 54% и 58% соответственно.

Самой популярной экосистемной подпиской на рынке остается мультиподписка «Яндекс Плюс». В IV квартале 2025 г. этой подпиской пользовались 29% горожан, а платной подпиской — 23%. Второе место по охвату аудитории удерживает «СберПрайм» (13%), за ним следуют Ozon Premium (6%), «Т-Банк Про» (5%) и МТС Premium (5%). Несмотря на то, что Ozon Premium опережает «Т-Банк Про» и МТС Premium по общему количеству подписчиков, он уступает им по доле платных подписчиков — у Ozon Premium этот показатель составляет 3%, в то время как на «Т-Банк Про» и МТС Premium платно подписаны по 4% горожан.

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением менее 100 тыс. человек. Исследование охватывает следующие экосистемные подписки: «СберПрайм», «Яндекс Плюс», МТС Premium, Apple One, YouTube Premium, «Пакет», «Газпром Бонус», «Т-Банк Про», Ozon Premium, Mixx, «Wink Все в одном».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/