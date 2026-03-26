«МегаФон» повысил емкость сети для экотуристов Нижегородской области

Инженеры «МегаФона» активировали дополнительный диапазон частот и провели рефарминг на телеком-оборудовании в городе Урень Нижегородской области. Это позволило сразу на 30% увеличить скорость передачи данных в смартфонах жителей и многочисленных гостей этого районного центра.

Административный центр Уренского муниципального округа находится в 200 километрах к северу от Нижнего Новгорода. Город с населением в 12 тыс. жителей называют «столицей деревень», здесь хорошо развиты народные промыслы. Край славится живописной природой, отличными местами для рыбалки и грибной охоты. Все это привлекает экотуристов и жителей крупных городов, планирующих отдохнуть от городской суеты.

Кроме того, в Урене находится Северный межрайонный медицинский центр, объединивший больницы четырех близлежащих районов, где в общей сложности проживают около 58 тыс. человек.

Именно в этой локации инженеры «МегаФона» провели работы по модернизации телеком-оборудования. Для расширения покрытия и ускорения мобильного интернета оператор задействовал высокочастотный диапазон, который наиболее эффективен для повышения ёмкости сети. Теперь воспользоваться высокоскоростным интернетом одновременно могут тысячи абонентов, при этом скорость загрузки останется высокой, что позволит легко загружать тяжелые файлы, смотреть видео в режиме онлайн, вести деловые переговоры и решать любые другие цифровые задачи.

Связисты также провели рефарминг телеком-оборудования — перевели частоты 3G в более современный формат LTE. Благодаря этому абоненты получили стабильную интернет‑скорость в 50 Мбит/с и возможность пользоваться голосовыми вызовами по технологии VoLTE — она обеспечивает мгновенный дозвон и кристально чистый звук.