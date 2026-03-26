Рекламодатели стали в 2 раза чаще запускать рекламу в период весенней распродажи

«VK Реклама» провела исследование активности рекламодателей и пользователей в период весенней распродажи, проходящей с 15 февраля по 10 марта. В 2026 г. рекламодатели запустили на площадке в два раза больше рекламных кампаний, чем в этот же период годом ранее. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2026 г. рекламодатели делали ставку на рекламу сайтов — в 1,7 раза выросло число запущенных кампаний по сравнению с 2025 г., сообществ и мобильных приложений — рост в 1,5 раза по каждому объекту продвижения.

Самый большой прирост активности пользователей наблюдался в категории e-commerce — в шесть раз по сравнению с 2025 г. Также пользователи чаще обращали внимание и кликали на рекламу сайтов — рост в 2,8 раза и лидформ — рост в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Наиболее популярные рекламируемые сообщества в период весенних распродаж принадлежали к категориям «Одежда и обувь», «Красота», «Образование».

По среднесуточному количеству выступлений были наиболее популярны сообщества «Одежда и обувь», «Спорт», «Стиль и мода», «Охота и рыбалка», «Здоровый образ жизни», «Автотовары».

При этом пик активности как рекламодателей, так и пользователей приходится на первые недели праздничных распродаж, и постепенно идет на спад после 3 марта.

«Весенняя распродажа — значимый период для рекламодателей. Важно, чтобы все бизнес-процессы работали как часы, а запуск рекламы приносил желаемые лиды. При этом одним из драйвером пользовательской активности уже несколько лет остается именно e-commerce. Если в прошлом году рост составлял пять раз по сравнению с 2024 г., то в этом году показатели вновь кратно выросли», – сказала операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.