«Сферум» запускает сервисы подготовки к экзаменам для учащихся

Платформа «Сферум» объявила о запуске полезных сервисов для учащихся, которые помогут готовиться к экзаменам онлайн в любое удобное время в любом месте.

В витрине сервисов «Сферума» в Max появился сервис-помощник в поступлении и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для школьников 8-11 классов «Поступай». С его помощью учащиеся могут решать задания по математике и русскому языку и изучать их пошаговые разборы.

В сервисе «Поступай» используются верифицированные материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ, учрежден Рособрнадзором). В дальнейшем сервис планируется дополнить заданиями и по другим предметам.

Сервис «Поступай» также может быть полезен педагогам. С его помощью они могут давать индивидуальные задания и варианты экзаменов, смотреть за прогрессом класса и корректировать траекторию обучения.

К сервису могут подключиться и родители. Связав свой аккаунт с детским профилем, они могут наблюдать за тем, как их ребенок справляется с теми или иными задачами.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Сервис «Поступай» также содержит подборку высших учебных заведений с полезной информацией об условиях поступления. Этот раздел удобно изучать в одном месте и не выходя из «Сферума».

Еще один новый сервис в «Сферуме», который будет запущен в ближайшее время, — онлайн-тренажёр по ОГЭ и ВПР для школьников 5-9 классов «Помощник ученика». Он позволит учащимся выбирать предметы и проходить необходимые для подготовки задания. Сервис будет фиксировать результаты, подсчитывать баллы, показывать прогресс знаний и выстраивать статистику по темам, чтобы школьники точно знали, какие разделы требуют дополнительной работы.

«Занимаясь развитием нашего сервиса, мы всегда уделяем внимание деталям и постоянно стремимся к тому, чтобы он был максимально полезен в рамках всех аспектов учебного процесса. Нам важно, чтобы «Сферум» был удобным пространством для общения по учебе и помощником в повседневных задачах для педагогов, учащихся и их родителей», — сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Другие материалы рубрики

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/