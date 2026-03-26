CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Облака
|

Win Solutions развернул в облаке Cloud.ru высоконагруженный игровой маркетплейс

ИТ-разработчик Win Solutions запустил маркетплейс игровых товаров на облачных мощностях Cloud.ru. Облако решает ключевую задачу проекта — обеспечить гарантированную производительность при нагрузках до 150 тыс. пользователей в день. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

Win Solutions разрабатывает, внедряет и поддерживает ИТ-решения для бизнеса в России и СНГ. По запросу крупного клиента компания разработала игровой маркетплейс и развернула его в облаке Cloud.ru, чтобы минимизировать риски простоев и деградации качества сервиса на пиках нагрузки, например, во время маркетинговых активностей.

Продуктовую среду развернули на пяти виртуальных машинах с Ubuntu — витрина, бэкенд, база данных, панель администрирования и бэкапы работают независимо друг от друга. Конфигурация для работы маркетплейса — 120 vCPU, 240 ГБ RAM и около 6 ТБ SSD. Для мониторинга работы CPU, RAM, дисков и сети Win Solutions использовал сервис Zabbix, что позволяет контролировать динамику нагрузки и заранее планировать масштабирование в дни ажиотажного спроса.

«Для игровых проектов критически важна стабильная работа при пиковых нагрузках. После появления новой игры в каталоге на маркетплейс могут одновременно заходить сотни тысяч пользователей, поэтому любые просадки по производительности напрямую повлияют на вовлеченность и доходы от продаж. Размещая системы в Cloud.ru, клиент знает параметры производительности сервиса при пиковых нагрузках, возможности масштабирования и алгоритмы диагностики в нештатных ситуациях», — сказал Иван Котов, менеджер по развитию ключевых клиентов Cloud.ru.

«Использование облака, в отличие от физических дата-центров с ограниченным выделенным ресурсом, позволяет сэкономить на оборудовании и при этом добиться стабильной работы ресурса. На всех этапах — от запуска до ежедневной эксплуатации — мы получаем быстрые и содержательные ответы от команды поддержки Cloud.ru. Win Solutions планирует развивать сотрудничество с провайдером и расширять набор облачных инструментов для сопровождения работы сервиса», — отметил Грачья Алексанян директор Win Solutions.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

Показать еще
