«Золотое яблоко» упростило вход для покупателей благодаря «Газпром ID»

Компания «Золотое яблоко» объявила о добавлении сервиса авторизации «Газпром ID». Теперь клиенты бьюти-ретейлера могут входить в личный кабинет и оформлять заказы всего за несколько кликов. Простая система входа дополнительно ускоряет авторизацию, а инфраструктура «Газпром ID» обеспечивает надёжную защиту данных и стабильную работу сервиса, позволяя пользователям «Золотого Яблока» пользоваться им круглосуточно.

Сотрудничество позволит «Золотому Яблоку» увеличить долю новых пользователей, совершающих первый заказ, а также повысить число повторных покупок благодаря упрощению пользовательского пути. Кроме того, интеграция укрепит позиционирование бренда как современного и технологичного онлайн-ритейлера.

Директор продукта ООО «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин: «Партнерство с известным бьюти-ретейлером “Золотое Яблоко” — хороший пример того, как единый ID-сервис помогает сделать онлайн-покупки проще и быстрее. Удобная авторизация повышает конверсию и делает пользовательский путь более комфортным».

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления
Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

Другие материалы рубрики

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
