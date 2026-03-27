«Авантелеком» интегрировал национальный мессенджер Max в свою омниканальную платформу для контакт-центров

Компания «Авантелеком», российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий, объявила о расширении линейки поддерживаемых цифровых каналов коммуникации. Теперь пользователи платформы получили возможность подключать и обрабатывать обращения клиентов через российский мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Интеграция с Max стала шагом в развитии экосистемы платформы, объединившей в рамках «одного окна» традиционные звонки, чаты и современные мессенджеры. Благодаря этому операторы контакт-центров могут принимать и обрабатывать сообщения из национального мессенджера в том же интерфейсе, что и другие каналы, без необходимости переключения между системами. Специалист видит полную историю диалогов и карточку клиента, что позволяет сократить время обработки запросов и исключить потерю данных при переходе между инструментами.

В свою очередь, клиенты получают возможность оперативного взаимодействия с поддержкой: стандартные вопросы отрабатываются чат-ботами, а после завершения диалога пользователь может оценить качество обслуживания, не покидая привычной среды мессенджера.

Для руководителей контакт-центров и отделов продаж внедрение канала Max означает повышение прозрачности бизнес-процессов. Единая аналитическая панель собирает данные по всем источникам обращений, позволяя отслеживать ключевые показатели эффективности, динамику нагрузки и уровень удовлетворенности клиентов в режиме реального времени. Новое функциональное расширение окажется особенно востребованным у операторов контакт-центров, отделов клиентского сервиса, а также у государственных структур и коммерческих компаний, ориентированных на безопасные и контролируемые каналы коммуникации с соблюдением актуальных регуляторных норм.

«Интеграция с мессенджером Max — это закономерный этап эволюции нашего решения, продиктованный потребностью рынка в безопасных и технологичных каналах связи. Мы видим, что бизнес и государственные организации все чаще выбирают отечественные инструменты для взаимодействия с клиентами, требующие надежной инфраструктуры. Объединяя MAX в единой экосистеме с голосовыми каналами и классическими чатами, мы даем нашим заказчикам возможность не просто соответствовать законодательным требованиям, но и выстраивать по-настоящему эффективный сервис», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

Обновленное решение позволяет контакт-центрам, работающим на базе «Авантелеком», выстраивать единый цифровой контур для голосовых и текстовых взаимодействий, обеспечивая полное соответствие требованиям Федерального закона № 41-ФЗ при работе с обращениями граждан и корпоративных клиентов.

Платформа «Авантелеком» представляет собой омниканальное решение отечественной разработки для контакт-центров, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Система обеспечивает интегрированную обработку голосовых вызовов и чатов, предоставляет инструменты для построения сценариев общения, управления качеством и предиктивной аналитики. Решение используется в финансовом секторе, ритейле, логистике, телекоме и государственном секторе, позволяя организациям любого масштаба выстраивать клиентский сервис в полном соответствии с отраслевыми и регуляторными требованиями.

