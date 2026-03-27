«Авито Услуги» и «Авито Реклама»: более трети опрошенных считают, что их квартире нужен косметический ремонт

Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы выяснить, как они оценивают состояние своего жилья и что влияет на выбор подрядчиков для ремонтных работ. Потребность в обновлении отметили 56% респондентов: их квартире требуется косметический, капитальный или частичный ремонт. Не видят необходимости в изменениях 36% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным опроса, каждый третий житель страны, 34%, считает, что его квартире требуется косметический ремонт. Для 14% опрошенных актуален более масштабный формат обновления, а ещё 9% сообщили, что уже сделали ремонт в части квартиры. Каждый пятый (18%) респондент оценивает свой интерьер как свежий и современный, не требующий обновления. Столько же (18%) отметили, что часть интерьерных решений устарела, но при этом полноценный ремонт пока не требуется.

Топ-3 специалистов, чьими услугами россияне пользуются или готовы воспользоваться для ремонта, возглавляют электрики (44%). На втором месте — сантехники (42%), на третьем — плиточники (34%). Замыкают пятерку маляры и штукатуры (27%), а также комплексные ремонтные бригады (20%). Востребованность услуг сборщиков мебели (17%) и дизайнеров интерьера (10%) также остается высокой, что говорит о стремлении россиян не только к функциональности, но и к эстетике.

Средний бюджет на ремонт составляет 493 тыс. руб. Сумму до 100 тыс. руб. считают ориентиром 38% респондентов — как правило, речь идет о локальных или косметических работах. Еще 29% хотели бы уложиться в 500 тыс. руб.

Во время ремонта многие обращаются к профильным специалистам. Полностью полагаются на профессионалов 17% опрошенных, еще 44% используют смешанный подход: часть работ выполняют самостоятельно, а для более сложных этапов нанимают профессиональных мастеров.

При выборе специалиста для ремонта опрошенные жители России опираются на разные источники информации. Так, 35% респондентов отмечают, что реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах мотивирует их выбрать конкретного исполнителя. Реклама в социальных сетях влияет на решение 22% пользователей, а в поисковых системах — 21%. Также среди наиболее заметных рекламных каналов оказались реклама на телевидении (18%), на видеоплатформах (12%) и наружная реклама (12%). Для части аудитории полезны реклама у блогеров (11%), в сервисах коротких видеороликов (9%) и музыкальных сервисах (7%).

В целом реклама в интернете влияет на выбор мастеров среди 60% опрошенных. Для 11% она входит в число главных факторов выбора, 25% учитывают ее наряду с другими параметрами, еще 24% периодически обращают внимание на рекламные предложения.

«В этой ситуации реклама становится одним из факторов, который помогает сориентироваться в вариантах. По данным исследования, 60% аудитории так или иначе взаимодействуют с онлайн-рекламой в процессе выбора исполнителя. Для рекламодателей это означает, что важно присутствовать в числе источников информации, к которым пользователь обращается при поиске», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Чаще всего респонденты выбирают практичный интерьер: этот вариант назвали 25% опрошенных. С возрастом этот запрос только усиливается. Среди молодёжи до 24 лет такой подход выбирают 19%, в группе 55–64 лет — 32%, а среди респондентов старше 65 лет — 43%.

Интерьер с современными решениями чаще выбирают молодые респонденты. В среднем такой вариант близок 22% жителей России, среди опрошенных 18–24 лет — 24%, а в группе 25–34 лет — 26%. У аудитории старше 55 лет этот показатель составляет 16%. Классический стиль сохраняет стабильный спрос во всех возрастных группах: в среднем его выбирают 18% участников опроса. Минимализм и скандинавский стиль предпочитают 16% опрошенных, но среди аудитории до 34 лет этот показатель достигает 20–22%, а у респондентов старше 55 лет опускается ниже 10%.

«Евроремонт» в среднем выбирают 12% опрошенных, но среди аудитории до 34 лет этот показатель превышает 16%, тогда как в группе 45–54 лет снижается до 8%. Смешение стилей предпочитают 11% респондентов, чаще всего этот вариант выбирают люди 25–44 лет, 12–13%. Интерес к более нишевым направлениям тоже характерен в первую очередь для молодой аудитории. Лофт выбирают 7% опрошенных, а среди респондентов 18–34 лет его доля достигает 11%. Прованс и кантри в среднем нравятся 3% участников опроса, но в группе 18–24 лет этот стиль выбирают немного чаще, 5%.

«Россияне подходят к ремонту рационально: 13% готовы вложить до 1 млн руб., а бюджет свыше этой суммы рассматривают только 7% респондентов. Для большинства при выборе решений по-прежнему важны цена, качество и предсказуемость расходов. Поэтому спрос на профессиональных исполнителей сохраняется: такой подход помогает избежать лишних трат и уложиться в намеченный бюджет», — сказала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».