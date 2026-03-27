«Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов

Теперь достаточно получить на своем бизнес-портале ключ (вебхук), передать его ИИ-агенту — например, Claude или ChatGPT — объяснить задачу и подключить готовый бот к корпоративному мессенджеру «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Использовать ботов можно в разных сценариях. Например, как классического чат-бота, который отвечает на вопросы или показывает кнопки с вариантами ответов. Также можно собрать более сложные сценарии — например, мониторинг чатов и отправка уведомлений.

Несколько изменений, которые увидят пользователи

Новый способ получения данных. Раньше боты могли работать только на выделенном сервере: он должен был быть доступен по статическому IP-адресу или домену. Теперь программы могут запускаться с любых компьютеров, серверов и даже из закрытого контура.

Агентский режим. Классические боты видели только те сообщения, которые сотрудники писали им напрямую. Если настроить соответствующим образом, то он сможет отслеживать ключевые слова и автоматически выполнять действия.

Отображение статуса работы. Боты показывают статусы во время работы, например, «думает», «размышляет», «пишет», чтобы пользователь не думал, что система зависла.

Обучение эмоциям. На сообщения участников чата боты могут ставить реакции и эмодзи. Это делает общение с ботом более естественным и привычным.

Переписка не покидает портал компании. Если развернуть языковую модель в закрытом контуре рядом с вашим ботом, то решение будет работать без выхода в интернет.

Скоро в платформу будет добавлен конструктор сообщений. Сообщения от ботов смогут содержать карты, таблицы, списки и другие интерактивные элементы.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/