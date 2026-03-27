Исследование Buzzoola: дедлайн акции мотивирует на покупку каждого третьего россиянина

Рекламные предложения оказывают значительное влияние на поведение покупателей, выяснила Buzzoola (входит в «МТС AdTech»). Для 27% россиян основным драйвером принятия решения о покупке является выгодное условие с ограничением по времени. Расширенная гарантия в рекламном предложении мотивирует к покупке 15% респондентов, а бонусные баллы или кэшбек — 14% участников опроса. Подарок, прямая скидка и бесплатная доставка, может подтолкнуть к приобретению еще 13%, 12% и 12% потенциальных покупателей соответственно.

Реакция на тип рекламного сообщения разнится в зависимости от пола. Женщин мотивируют к покупке в основном рациональные факторы – расширенная гарантия (16%), подарок к покупке (15%) и рассрочка или оплата частями (8%). Основной мотиватор для мужчин — ограниченные по времени акции (28%), расширенная гарантия (15%) и бесплатная доставка (13%).

Главной причиной покупки остается потребность в товаре или услуге — 34%, но наличие скидки или специального предложения станут аргументом за приобретение для четверти респондентов (24%). Интересное описание товара или услуги склоняет к покупке 18% участников опроса, обзоры, статьи и видео — 14%, рекомендации — 10%. Женщины чаще принимают решение о покупке под влиянием потребности (40%) и рекомендаций (11%). Мужчины ориентируются на скидки и специальные предложения (25%), описание товара или услуги (20%) и обзоры (16%).

Остановить процесс покупки могут навязчивые всплывающие окна, это отметили 42% россиян. Недоверие к продавцу заставит отказаться от приобретения товара или услуги 19% респондентов, несоответствие цены в рекламе — 9%, а недостаток информации о товаре и отсутствие удобного способа оплаты — по 7%.

«Эффективность рекламы все больше зависит от ее уместности и честности. После того, как создана потребность в товаре или услуге, продавцу важно завоевать доверие потенциальных клиентов, правдиво рассказав о своем предложении. Кроме того, надо учитывать разницу реакции мужчин и женщин на тип рекламного предложения», — сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

