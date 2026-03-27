Каждый второй россиянин пользуется цифровым профилем на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что каждый второй россиянин пользуется цифровым профилем на «Госуслугах».

Получать государственные, банковские или страховые услуги онлайн — безопасно и просто. Для этого есть цифровой профиль — технология, которая позволяет гражданам и юрлицам делиться достоверными сведениями о себе с ведомствами и коммерческими компаниями для получения услуг. Ею воспользовались уже 73,5 млн человек и 230 организаций.

Сколько выдано согласий на обработку данных: 210 млн — физлицами; 50 тыс. — юрлицами.

Если вы хотите получить услугу дистанционно, поможет цифровой профиль. Достаточно дать согласие с помощью «Госуслуг» на передачу сведений о себе из государственных информационных систем, и вам не придётся заполнять поля в заявлении и предоставлять оригиналы документов, а организация будет уверена в достоверности сведений. Отозвать согласие на обработку своих данных можно также в любой момент на «Госуслугах».

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления
Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

Популярные коммерческие сервисы для физлиц: отправка заявления в банк; оформление анкеты клиента; формирование финансовых и нефинансовых предложений — для участия в программах лояльности; получение кредитного отчета — используется для оценки заёмщика; предоставление услуг финансовых платформ.

Цифровой профиль позволяет избежать бумажного документооборота, ускорить оформление услуг, снизить риски подделки документов. При этом строго соблюдаются правила защиты персональных данных — доступ возможен только с согласия владельца профиля и лишь к тем сведениям, которые необходимы для конкретной операции.

Другие материалы рубрики

Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

Европу атакуют с помощью поддельных резюме с майнерами и троянами

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/