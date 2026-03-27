CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в Переславском районе Ярославской области

«МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в трёх населённых пунктах Переславского района. Благодаря установке телеком-оборудования около 1 тыс. человек теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Жители деревень Переславского района получили надежное покрытие сотовой сети. Проведенное «МегаФоном» строительство новых объектов связи позволило обеспечить стабильный доступ к голосовым вызовам и мобильному интернету на обширной территории. Позитивные изменения также заметили владельцы «зеленых» сим-карт в близлежащих населенных пунктах – Лыченцы, Пески и Ченцы. В периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные, медицинские учреждения и магазины.

При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры задействовали несколько частотных диапазонов. Низкие оптимальны для сельской местности: радиоволны распространяются дальше и лучше проникают внутрь помещений. Благодаря этому уверенный прием сигнала доступен как в самом населенном пункте, так и за его пределами. А высокие и средние частоты значительно увеличивают скорость интернета, обеспечивая более широкую полосу пропускания, меньшее количество помех и поддержку современных стандартов связи.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

«Установленное оборудование поддерживает как современный стандарт LTE, так и традиционный GSM. Это значит, что каждый абонент — от подростков до пенсионера — может пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с, независимо от возраста. Мы развиваем сеть так, чтобы связь оставалась удобной и доступной как для местных жителей, так и для дачников, и для путешественников», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Лыченцы — населенный пункт, известный российским поклонникам творчества Эдуарда Успенского по повести «Красная рука, черная простыня и зеленые пальцы». Одна из детских страшилок этой детективной повести была написана на основании былички про явление бесов в местном доме деревенского священника. Сегодня оно пользуется популярностью у московских почитателей загородного отдыха и других любителей путешествовать по достопримечательностям Ярославщины.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

Европу атакуют с помощью поддельных резюме с майнерами и троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/