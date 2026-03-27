CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минстрой России запустил в Mах сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов

Цифровой помощник в домовом чате напомнит о необходимости внесения показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг. С помощью чат-бота с 1 апреля также можно будет отправить запрос в управляющую компанию. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Цифровой помощник действует в домовых чатах всех многоквартирных домов России. Для того, чтобы воспользоваться им, необходимо вступить в домовой чат в Мах, открыть список участников и найти среди них чат-бот. У жителей большинства это «Госуслуги Дом», а у москвичей — «Электронный Дом».

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов
Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

Вступить в домовой чат в Мах можно по QR-коду, размещенному на информационном стенде дома или в офисе управляющей компании, а также через приложение «Госуслуги Дом».

В МахХ уже создано 539 тыс. домовых чатов для взаимодействия жильцов и представителей управляющих компаний по всей России. В конце марта их аудитория превысила 12 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

Европу атакуют с помощью поддельных резюме с майнерами и троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
