«Ozon Банк» запустил бесплатный сервис аналитики для продавцов маркетплейсов

Клиент, имеющий расчетный счет в «Ozon Банке», теперь может подключить сервис аналитики для продавцов в личном кабинете. Сейчас он предоставляет аналитику по продажам на Ozon и WB. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Сразу после подключения предприниматель получает бесплатный доступ без ограничений по времени ко всем функциям: товарной аналитике, ABC-анализу, доходам и расходам, а также динамике продаж – графики заказов, процент выкупа и другое. Сервис поможет рассчитать реальную прибыль и проанализировать продажи на разных площадках, чтобы эффективнее оценить текущий бизнес, работать с матрицей и ценой.

Все данные по продажам продавца подгружаются автоматически, для расчёта маржинальной прибыли потребуется дополнительно ввести себестоимость товаров.

«Мы понимаем, как для предпринимателя важна работа с данными, поэтому создали бесплатный сервис с широким функционалом и понятным простым интерфейсом. Доступ к аналитике поможет сократить потраченное время на рутинные процессы по сбору информации и даст клиентам возможность сконцентрироваться на росте бизнеса и развитии его самых перспективных направлений», – отметил руководитель B2B-платформы Ozon Банка Иван Мещеряков.

«Ozon Банк» – российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную «Ozon Карту», накопительные счета и вклады, РКО, интернет-эквайринг, бесплатную онлайн-бухгалтерию и др. У банка уже более 40 млн активных клиентов.

