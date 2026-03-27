Работодатели просят сотрудников о сдержанности в соцсетях

Уже каждая четвертая российская компания требует соблюдения этики поведения в соцсетях. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Бизнес продолжает регулировать правила поведения сотрудников в социальных сетях, но подход за последние три года немного трансформировался. Если в 2023 г. 41% компаний не имел никаких правил на этот счет, то сегодня таких уже 50%. Однако это не означает полного отказа от контроля — скорее, меняются его формы. Снизилась практика тотальной блокировки: доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен сейчас в 13% организаций против 23% в 2023 г. Одновременно выросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения: требования соблюдать этику высказываний предъявляют 23% (три года назад — 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% (было 12%). Увеличилась и доля тех, кто полностью запрещает размещать любую информацию о работодателе — с 4 до 10%. Чуть чаще стали запрещать размещение фото в униформе или на рабочем месте: такое ограничение есть у 3% (в 2023 г. было у 1%). Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны по-прежнему действует в 35% компаний. В целом структура требований смещается от технического ограничения доступа к нормам цифровой этики и ответственности за репутацию.

Случаи реальных промахов сотрудников в соцсетях редки. Лишь 3% экономически активных россиян рассказали, что когда‑либо получали замечания от работодателя из‑за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получают мужчины (4% против 1% у женщин). Судя по рассказам, к типичным промахам можно отнести следующие: фото на рабочих местах, неподобающие снимки (например, в купальнике, с вечеринок и проч.), содержания статей и комментариев.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 184

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Время проведения: 1-23 марта 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Другие материалы рубрики

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Зарплата ИТ-руководителей в Москве достигла 1 млн рублей

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Популярный российский навигатор внедрил новый упрощенный режим для тех, кто устал от сложных маршрутов и бесконечных развязок

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

