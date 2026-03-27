Сибирская усадьба врача Николая Лампсакова получила 4G от «МегаФона»

Жители и гости села Ново-Кусково Асиновского района впервые получили доступ к мобильной связи «МегаФона». В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» оператор развернул сеть четвертого поколения на территории культурно-исторического комплекса Томской области. Теперь владельцы «зеленых» сим-карт могут совершать голосовые вызовы с использованием технологии VoLTE и пользоваться мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ново-Кусково — небольшое село в 123 км от Томска, где проживает около 1,3 тыс. человек. Помимо местных жителей, связью активно пользуются туристы, интересующиеся историей революции и Гражданской войны. Главная точка притяжения — усадьба первого земского врача Причулымья Николая Лампсакова. Более века назад он руководил строительством первой больницы в этих местах, а в годы Гражданской войны оказывал помощь раненым вне зависимости от их стороны, оставаясь верным врачебному долгу.

Усадебный комплекс с жилым домом и хозяйственными постройками сохранился до наших дней. Сегодня часть зданий продолжает использоваться по медицинскому назначению, а остальные входят в состав музейного комплекса «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова». Ежегодно его посещают около 8 тыс. человек — школьники, студенты, туристы из других регионов и зарубежья.

В селе работают школа, почтовое отделение и фельдшерско-акушерский пункт. Появление устойчивого 4G-сигнала расширяет возможности для жителей: становится доступна телемедицина, упрощается использование образовательных платформ и электронных журналов, подготовка к занятиям и экзаменам. Развитие сети сделало более комфортным и онлайн-шопинг — в Ново-Кусково действует пункт выдачи заказов маркетплейсов.

Абоненты «МегаФона» могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, слушать музыку онлайн.

Голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества.

«Мы используем разные подходы для развития связи в сельской местности. Это и собственные инфраструктурные решения, и участие в федеральных инициативах, где мы задействуем уже существующие сети партнёров. Такой формат позволяет быстрее расширять покрытие без строительства дополнительных объектов. В результате жители получают стабильную связь и доступ к цифровым сервисам вне зависимости от места проживания», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

