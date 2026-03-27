Участник «Сколково» представил универсальную платформу независимых ИИ-агентов для развития интернет-бизнеса

Компания «УК Решения», участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), вывела на рынок инновационную ИИ-платформу Luuk – полнофункциональную информационную экосистему для бизнеса. Решение направлено на сокращение затрат, увеличение продаж и усиление бренда, за счёт использования эффективных ИИ-агентов без ограничений по функционалу.

В отличие от традиционных рекомендательных систем, которые анализируют историю поиска потенциального покупателя, чтобы сделать предложение для очередной покупки, ИИ-агент на платформе Luuk анализирует потребность потенциального покупателя, сценарий использования и ограничения товаров в режиме реального времени. Тем самым представляет собой не просто виджет с вопросами, а выполняет умный поиск товара и адаптирует предложение под запрос конкретного потенциального покупателя «здесь и сейчас».

ИИ-платформа Luuk работает и с технически сложными категориями товаров, у которых свыше 400 параметров. В таких условиях традиционная модель фильтров даёт сбой, в то время как диалоговая модель ИИ-агентов, которая может задавать уточняющие вопросы, анализировать сценарий использования и ограничения, предлагает оптимальное решение.

При внедрении платформы в дальнейшем появится возможность самостоятельно или при поддержке команды «УК Решения» создавать и управлять всеми функциями ИИ-агентов от сценариев до интеграции и аналитики без необходимости создавать собственную инфраструктуру и тратить ресурсы на разработку. Время создания таких агентов сокращается от 2 до 5 недель.

«Участие команды проекта в программе «Sk Практикум по технологиям» — Sk Технологии (TechUp) помогло проверить технологические гипотезы, подготовить архитектуру и сформировать оптимальные подходы и план разработки. Это позволило компании значительно ускорить разработку и в короткие сроки запатентовать собственное решение FRATA на основе алгоритма компьютерного зрения с высокой точностью и скоростью распознавания. Практически за 2 года компания вышла на масштабирование технологии, создав коммерчески востребованную ИИ-платформу Luuk, для внедрения в самых разных отраслях — от медицины и девелопмента до нутрицевтики и онлайн торговли», — сказала Ольга Андриянова, директор департамента продуктов фонда «Сколково».

«Программа «Sk Практикум по технологиям» — Sk Технологии (TechUp) помогла нашему проекту значительно сократить время на разработку и патентование технологии и создала условия для быстрого экспоненциального роста. Благодаря поддержке менторов и архитектора программы «Sk Практикум по технологиям» — Sk Технологии (TechUp) всего за 4 недели мы переработали архитектуру решения, способ обучения нейросети, что позволило избежать многих ошибок и достичь в разработке собственного алгоритма FRATA высоких показателей точности и скорости, а также сократить время разработки приложения Luuk для красоты и ухода за кожей. ИИ-ассистент приложения помогает протестировать состояние кожи, определить тип и подобрать персонализированную программу ухода, проанализировав имеющиеся средства. Встроенный сканер косметики определяет состав того или иного средства, его рейтинг, стоимость, а также даёт рекомендации по использованию продукта. Проект Luuk c решением на основе собственного алгоритма FRATA оказался успешным и был запущен первый в России ИИ-сервис персонализации для аптечного гиганта Librederm, внедрены сканеры в сервисы международного бренда корейской косметики Atomy. Кроме того, мы использовали технологию FRATA в проекте с сибирским разработчика профессиональной косметологии BIOTIME, выйдя на скорость обработки менее 1 секунды при точности распознавания 92–98%», – сказал Павел Иванов, руководитель по продукту компании «УК Решения».

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/