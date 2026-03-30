«Атол» реализовала цифровую верификацию возраста через мессенджер Max в кассовом ПО Frontol

Компания «Атол» сообщила о включении в состав кассового программного обеспечения Frontol механизма верификации возраста покупателей через мессенджер Max. Функциональность доступна пользователям, начиная с релиза Frontol 6.28.4, и разработана в соответствии с нормами Федерального закона №569-ФЗ от 29 декабря.2025 г., предусматривающего применение Max в качестве официального инструмента подтверждения возраста при реализации товаров с установленными возрастными ограничениями.

Новый механизм обеспечивает верификацию возраста при продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табачных и никотинсодержащих изделий, потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, билетов на мероприятия и лотерейных билетов.

Функциональность интегрирована в стандартные кассовые места с операторским обслуживанием, длительность верификации составляет несколько секунд. Ранее возможность подтверждения возраста через Max была добавлена в ПО для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro.

Процесс исключает необходимость предъявления покупателем документов в физической форме. Для прохождения верификации покупатель сканирует QR-код, отображаемый на экране кассового оборудования, что обеспечивает переход в соответствующий раздел мессенджера Max, либо самостоятельно открывает приложение и активирует требуемую функцию для генерации QR-кода подтверждения. После считывания кода покупателем или кассиром информация передаётся в сервис Max для валидации, и при положительном результате проверки статуса совершеннолетия кассовое программное обеспечение автоматически продолжает процедуру регистрации товара или проведения оплаты.

Существенным преимуществом решения является отсутствие передачи персональных данных покупателя продавцу, что гарантирует соблюдение норм законодательства о защите персональных данных.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Внедрение цифровой верификации возраста через Max во Frontol — это ответ на запрос ритейла по упрощению процессов на кассе. Технология устраняет необходимость физического контакта с документами, ускоряет обслуживание, исключает возможность ошибки подсчёта возраста кассиром и одновременно обеспечивает полное соблюдение законодательных требований. Это практичное решение, которое делает работу кассира проще, а покупку — комфортнее».

