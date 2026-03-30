Экономика впечатлений: как изменились предпочтения россиян при выборе подарков на весенние праздники

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow проанализировали спрос на подарки в период февральских и мартовских праздников. Выяснилось, что россияне все чаще предпочитают дарить эмоции, время для себя и эстетичный гастрономический опыт. Интересно, что региональные различия ярко отражают культурные особенности и ритм жизни крупнейших городов России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Петербург и Екатеринбург: инвестиции в отдых и красоту

В крупных урбанизированных центрах главным дефицитом становится время на отдых. Это напрямую влияет на подарочный этикет. Аналитика платежей отражает тренд на заботу о близких: в Ленинградской и Свердловской областях физические товары уступили место услугам.

По данным ЮMoney, с 1 февраля по 15 марта в Санкт-Петербурге и Ленобласти число онлайн-оплат спа-услуг выросло на 64% по сравнению с прошлым годом (средний чек увеличился на 7% и достиг 7,06 тыс. руб.). Екатеринбург показал более сдержанную, но уверенную динамику: рост оплат в спа-салонах составил 12% при среднем чеке 5,63 тыс. руб. (–4% год к году).

Тенденцию подтверждают и данные Flowwow: спрос на универсальный инструмент дарения — подарочные сертификаты — в обоих городах вырос в 1,5 раза год к году (средний чек составил 2,38 и 2,35 тыс. руб. соответственно).

Что касается классических товарных категорий, фокус сместился на парфюмерию и косметику. Платежные данные фиксируют рост числа таких покупок на 61% в Петербурге (средний чек — 1,86 тыс. руб.) и на 67% в Екатеринбурге (средний чек — 1,4 тыс. руб.).

Яркой деталью праздников стали сладкие дополнения: петербуржцы предпочитали пирожные (рост на 76% год к году, средний чек — 1,44 тыс. руб.), а уральцы — эффектные букеты из зефира (+44%, 2,49 тыс. руб.). Кроме того, в Екатеринбурге для создания праздничной атмосферы на 67% чаще, чем в прошлом году, заказывали наборы шаров (средний чек — 2,84 тыс. руб.).

Казань: ресторанный бум и романтика

Совершенно иная картина складывается в Татарстане. Если для Урала и Северо-Запада характерны уход и приватный отдых, то в Казани традиционно сильны паттерны совместного проведения времени вне дома.

Платежные данные «ЮMoney» показывают впечатляющую динамику в сегменте кафе и ресторанов: количество оплат онлайн-заказов и бронирований в местных гастрономических заведениях выросло в два раза. При этом средний чек немного снизился (на 5%, до 1,71 тыс. руб.), что может свидетельствовать о том, что казанцы стали чаще ходить в кафе и рестораны не только для масштабных застолий, но и ради легких праздничных бранчей или десертов.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Флористика здесь не сдала позиций, но трансформировалась: число покупок цветов и сопутствующих товаров (включая сувениры) взлетело в 2,5 раза, а средний чек вырос на 27%, достигнув 5,72 тыс. руб. Аналитика Flowwow детализирует этот тренд: в Казани букеты активно дополняли капкейками (+72% год к году, средний чек — 1,54 тыс. руб.) и клубникой в шоколаде (+44%, 2,46 тыс. руб.).

Сибирь и юг: триумф эстетичной гастрономии

Новосибирск и Краснодар объединил неожиданный, но крайне «вкусный» паттерн. Здесь главным символом любви и признательности стали крафтовые десерты и выпечка.

В Новосибирске, по данным Flowwow, спросом пользовались торты ручной работы: их покупали на 60% чаще, чем в прошлом году (средний чек составил 3 тыс. руб.). Также популярны были подарочные сертификаты (+54% год к году, средний чек — 2,04 тыс. руб.) и клубника в шоколаде (+47%, 2,69 тыс. руб.).

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений
В южной столице покупатели отдавали предпочтение визуально эффектным сладостям. Продажи букетов из зефира подскочили на 70% год к году (средний чек — 2,35 тыс. руб.), капкейков — на 60% (1.46 тыс. руб.), а клубники в шоколаде — на 40% (2,56 тыс. руб.).

Аналитика «ЮMoney» подтверждает этот макротренд на кондитерские изделия: в целом по Краснодарскому краю количество покупок выпечки (круассанов, кексов, пирогов) выросло на 19%. Примечательно, что средний чек в этой категории снизился на 13%, составив 4,48 тыс. руб., что указывает на расширение ассортимента в сторону более доступных, но качественных авторских десертов.

Другие материалы рубрики

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/