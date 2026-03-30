ИИ-ментор поможет якутским школьникам с учебой

МТС запустила ИИ-ассистентов для помощи в учебе в молодежном тарифе «Риил». Инструмент позволит якутским школьникам и студентам быстрее усваивать лекции, готовиться к контрольным и создавать изображения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наряду с текстовыми запросами чат-бот теперь может обрабатывать визуальные, в том числе файлы, фото или скриншоты. Например, инструмент способен считать текст из документа. Ограничение загрузки файла — до 10 МБ. Чтобы получить изображение в ИИ-генераторе, достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов «Риил» количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
Еще один ассистент, ИИ-ментор, создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов. Тот же принцип действует и при подготовке к тестам или контрольным работам. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей проверки знаний, ИИ-ментор сделает краткий обзор ключевых тезисов, на которые стоит обратить внимание, и подробно разъяснит материал. При этом ассистент не предоставляет готовых ответов на тесты, чтобы учащийся мог самостоятельно проработать задания. Ментор может проверить работу и сделать краткое резюме для повторения, чтобы школьник сам удобно повторял материал. Такой подход помогает выявить пробелы в знаниях и укрепить слабо усвоенные темы без помощи репетитора.

Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее ИИ-ассистент может помочь освоить учебный материал за четверть или семестр.

