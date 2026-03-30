«МегаФон» обеспечил стабильной связью смоленский микрорайон Королёвка

Инженеры «МегаФона» запустили дополнительную базовую станцию в жилом комплексе Королёвка в Смоленске. Стабильная голосовая связь и цифровые сервисы стали доступны на всей территории крупного микрорайона.

Теперь жители всех 16 корпусов жилого комплекса могут комфортно общаться по телефону, пользоваться мессенджерами, банковскими приложениями, навигаторами и государственными цифровыми сервисами, а также заказывать товары и продукты через популярные маркетплейсы.

Новое оборудование комбинирует диапазоны с низкими, средними и высокими частотами, поэтому абоненты остаются со стабильным сигналом как на улице, так и внутри помещений. Кроме того, технология VoLTE обеспечивает кристально чистый звук во время звонков.

Дополнительная базовая станция позволит равномерно распределить нагрузку на сеть, которая особенно высока в вечернее время, когда множество жителей возвращаются домой с работы. Сигнал останется устойчивым для звонков и решения важных задач в любое время суток, даже при большом количестве подключений.

«Королёвка продолжает развиваться, формируется инфраструктура. Наши специалисты реагируют на рост числа абонентов и устанавливают оборудование, способное пробиваться через плотную застройку и обеспечивать новосёлам стабильную связь. Мы последовательно развиваем сеть в растущих районах, и только за прошлый год реализовали более 40 проектов по строительству объектов связи в областном центре», — отметил директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

Микрорайон «Королёвка» расположен на северо-западе Смоленска, в Заднепровском районе. Название произошло от деревни Королёвки, вошедшей в состав города. Сегодня это современный жилой комплекс с благоустроенными дворами и социальной инфраструктурой для комфортной жизни.