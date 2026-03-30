Родители каждого пятого первоклассника уже создали черновик заявления в школу на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что в 26 регионах страны родители уже отправляют заявления в 1 класс. Осталось всего два дня до момента, когда запись стартует по всей стране. Повысьте шансы ребёнка на зачисление в выбранную школу — заранее заполните черновик заявления в 1 класс на «Госуслугах». В момент старта приёмной кампании останется лишь отправить его.

Сервисом «Госуслуг» воспользовались уже около 270 тыс. раз. Черновики создали родители каждого пятого потенциального первоклассника из тех регионов, где доступна запись на портале.

Родители детей, имеющих льготы или живущих в 17 пилотных регионах, могут выбрать автоматическую отправку заявления. Также работает таймер обратного отсчёта, на который можно ориентироваться, чтобы самостоятельно отправить заявление в числе первых.

Кто создаёт черновики: более 91 тыс. черновиков — родители детей, имеющих льготы; более 132 тыс. черновиков — родители детей, живущих рядом со школами.

Почти 50 тыс. черновиков уже стали заявлениями и отправлены в школы.

Регионы, в которых создали больше всего черновиков: Свердловская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Новосибирская область; Пермский край.

Запись ребёнка в 1 класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики. До 30 июня будут принимать заявления от детей, имеющих льготы или живущих рядом со школой, с 6 июля по 5 сентября — от всех, но школа будет зачислять, если остались места.

