Rutube представил новую эксклюзивную разработку — диагональный контент

Видеосервис Rutube объявил о создании нового направления в производстве контента. На платформе в ближайшее время появится новый раздел диагонального видео. Rutube проанализировал данные просмотров на платформе, предпочтения пользователей, а также их поведение во время просмотра. Итогом проведенной аналитики стал диагональный контент. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Диагональный контент — это уникальная инновация Rutube, позволяющая сделать сервис эргономичным и комфортным для пользователей. Согласно исследованиям, большая доля пользователей смотрит видео на SmartTV лежа. Принимая во внимание положение тела во время просмотра, диагональный ролик выглядит наиболее удобным для просмотра, что приводит к увеличению времени просмотра.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Давид Кочаров, генеральный продюсер Rutube и Premier: «Люди приходят на Rutube за контентом, и мы постоянно его развиваем и предлагаем новые интересные форматы. Диагональный контент — это уникальная инновация, позволяющая сделать сервис максимально комфортным для пользователей: ведь согласно исследованиям, большая доля пользователей смотрит видео на SmartTV лежа. Принимая во внимание положение тела во время просмотра, диагональный ролик выглядит наиболее удобным для просмотра, что приводит к увеличению времени просмотра для пользователей, а для авторов расширяет возможности для креатива».

Ренат Шаяхметов, директор по маркетингу и программированию контента Rutube и Premier: «Мы всегда стремимся быть актуальными, максимально удобными и доступными для пользователей. Над интерфейсом работает команда отличных специалистов, которые стараются учитывать все особенности использования Rutube в том числе и в веб-версиях и на SmartTV. Диагональный контент позволит расширить опыт пользователей видеосервисом, разнообразить репертуар и предоставить максимальный комфорт при просмотре видео в любых условиях и любом положении».

Другие материалы рубрики

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
