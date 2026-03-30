RWB запускает в тестовом режиме сервис «WB Книги» для всех желающих

Компания RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) открыла доступ для скачивания тестовой версии приложения «WB Книги» для всех желающих. Оно доступно в Google Play, AppStore и RuStore. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В приложении и его десктопной версии есть витрина печатных книг, которые можно положить в корзину на Wildberries, а также библиотека цифровых изданий в текстовом и аудиоформате.

Обсудить персонажей, сюжеты и идеи произведений пользователи могут в тематических сообществах в приложении. Например, одно из них посвящено творчеству Анны Джейн — одного из самых издаваемых российского авторов художественной литературы последних лет. Список таких комьюнити и функциональных возможностей платформы будет постепенно расширяться в ходе тестирования. В планах — добавление инструментов для оцифровки текстов и учебы, ИИ-помощники и др.

«В наших планах, что «WB Книги» со временем превратится в пространство, где можно не только читать в любом формате или слушать книги, но и учиться, находить единомышленников, получать доступ в мир событий вокруг литературы. Например, в закрытые книжные клубы или на мероприятия. Цель платформы — пробуждать любовь к чтению, формировать привычку читать чаще, ежедневно объединять людей вокруг литературы», — отметила глава RWB Татьяна Ким.