Сервисы мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» внесли в белый список операторов связи

Владельцы более полумиллиона подключенных к платформе мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств смогут пользоваться сервисами АО «ГЛОНАСС» в условиях ограничения мобильного интернета. Речь идет о предприятиях общественного транспорта во всех регионах России, компаний лесного комплекса, малой авиации, перевозчиков опасных грузов и владельцев беспилотных воздушных судов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Включение информационно-навигационных сервисов мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» в белые списки интернет-ресурсов еще раз подтверждает их социальную значимость. «ЭРА-ГЛОНАСС» не только повышает безопасность миллионов автомобилистов и снижает аварийность на дорогах, но и позволяет передавать фактическое расположение транспорта, предотвращать угон, следить за техническим состоянием транспорта, настраивать оборудование и решать многие другие задачи», – сказал управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков.

По словам Колодчикова, сервисами мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» ежедневно пользуются более 70 тыс. транспортных предприятий. Оперативный доступ к информации о транспортном мониторинге необходим для бесперебойной и безопасной работы транспортной отрасли страны в целом.

Платформа мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» передает данные о передвижении транспорта в системы Ространснадзора, Рослесхоза, а также в более чем 1000 региональных и муниципальных систем и на платформы перевозчиков.