В «Авито Рекламе» появилась расширенная статистика для продавцов площадки

«Авито Реклама» объявила о расширении набора аналитических инструментов. Продавцы, реклама которых показывается на площадке и ведет пользователей на магазины внутри «Авито», могут оценивать эффективность рекламных кампаний по ключевым для бизнеса метрикам. Среди них: подписки на профиль продавца и число контактов после кликов по рекламе.

Раньше продавцы технологической платформы «Авито» анализировали итоги кампаний по количеству показов баннеров и кликов по ним. Теперь предприниматели могут оценивать эффективность кампаний по параметрам, которые напрямую влияют на бизнес, и своевременно оптимизировать настройки.

«Чем проще предпринимателю запустить и оптимизировать рекламу, тем быстрее растет его бизнес. По данным РБК, «Авито» является самой удобной площадкой для старта собственного дела по продаже товаров. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Проверить расширенные показатели кампании можно в разделе «Cтатистика» рекламного кабинета. Новые метрики отображаются как на уровне всей кампании, так и в разрезе рекламных групп.

Другие материалы рубрики

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Фонд, созданный, чтобы ИТ-шники не уезжали «на силиконщину», отчитался о миллиардной прибыли

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
