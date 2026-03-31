Аналитика Mail: зумеры стали интересоваться браузерным ТВ

По данным сервиса Mail, зумеры и представители поколения альфа стали чаще смотреть браузерное ТВ. Доля этих поколений среди зрителей составляет около 33% аудитории ТВ-плеера в 2026 г. Данный показатель значительно приблизился к количеству пользователей более старшего возраста.

33% зрителей браузерного ТВ — молодежь до 29 лет. Среди них зумеры (16-29 лет) составляют 30%, а поколение альфа (6-16 лет) — 3%. Также ТВ-плеер смотрят миллениалы (35-44 лет) и поколение Х (45-54 лет): их доля составляет 30% и 20% соответственно.

Наибольший интерес аудитория проявляет к новостному формату и развлекательному контенту, а пик активности достигается в дневное время. Среднее время просмотра ТВ-программ в интернете среди вовлеченной аудитории пользователей составляет около 40 минут.

«Рост интереса поколения Z и альфа к ТВ-плееру на главной Mail показывает, что молодая аудитория готова активно потреблять видеоконтент в интернет-среде, если доступ к нему быстрый и удобный. Для рекламодателей это особенно ценная возможность: браузерное телевидение сочетает охватный формат видеорекламы с цифровыми возможностями таргетинга, позволяя брендам органично встраиваться в сценарии потребления контента молодой аудитории и эффективнее работать с ней», — сказала руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail» Маргарита Волкова.