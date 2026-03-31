«Авито»: каждый второй россиянин продает и покупает технику на вторичном рынке

Аналитики «Авито» узнали у россиян, как они относятся к ресейлу для покупки и продажи гаджетов. Оказалось, что чаще всего с рук покупают смартфоны и делают это в основном ради экономии. При этом за подобными товарами большинство обращается на онлайн-платформы объявлений.

Половина опрошенных (50%) хотя бы раз продавали свои гаджеты на платформах объявлений, и почти столько же (48%) когда-либо сами покупали подобные устройства в ресейле. И в основном молодежь 18-24 лет (61%). Чаще всего с рук покупают смартфоны — такой опыт был у половины (53%) из тех, кто знаком с ресейлом. Также на вторичном рынке востребованы ноутбуки, планшеты (27%), телевизоры и мониторы (21%).

Примечательно, что мужчины активно покупают в ресейле компьютерные комплектующие (31% против 18% женщин) и игровые консоли (15% против 11% женщин). А молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп покупает с рук наушники (24% против 14% в среднем), внешние аккумуляторы и зарядные устройства (16% против 12% в среднем).

В основном такие покупки опрошенные совершают ради экономии (55%) или из срочности, когда новое долго ждать (33%). При этом каждый пятый (21%) покупает гаджеты в ресейле ради эксперимента, чтобы протестировать вещь перед покупкой новой. Чаще так делают мужчины (23%). Женщины же чаще покупают «с рук» гаджеты для детей, чтобы не брать новое (22%). А зумеры чаще других выбирают ресейл, чтобы дать вещам вторую жизнь (23% против 16% в среднем) или найти редкую модель, которой уже нет в открытой продаже (14% против 10% в среднем).

Потратить на один гаджет с рук россияне готовы в среднем 16 тыс. руб., однако точная сумма зависит от типа техники. При этом 25% скорее стали бы искать что-то в ценовой категории до 5 тыс. руб., 38% — от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Еще 19% готовы потратить на гаджет в ресейле от 15 тыс. до 30 тыс. руб., 8% — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., а 4% — больше этих сумм.

Покупают гаджеты «с рук» в основном на онлайн-платформах объявлений (37%). Еще 24% ищут такие вещи на сайтах и в приложениях специализированных магазинов. 18% идут за ними в комиссионные магазины, а 17% ищут подобные лоты в соцсетях.

Чтобы проверить технику перед покупкой, 66% обычно встречаются с продавцом лично и при нем тестируют гаджет. 49% производят внешний осмотр, а 24% проверяют по IMEI или серийному номеру — чаще так делает молодежь 18-24 лет (32%). Еще 15% просят продавца записать видео, как работает устройство — это тоже в основном зумеры (19%). При этом каждый четвертый (23%) доверяет описанию товара и не проверяют его, если у продавец производит хорошее впечатление.