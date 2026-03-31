Эра «умных» денег: четверть россиян готовы использовать финансовые маркетплейсы

Финансовый маркетплейс «Сравни» проанализировал тренды потребления финансовых продуктов и изменения потребительского поведения. Исследование, проведенное «Сравни», показало, что российские пользователи готовы к переходу от традиционного оформления финансовых продуктов к онлайн-платформ и применению ИИ. Результаты опроса подтверждают, что финансовые маркетплейсы стали неотъемлемой частью жизни для четверти респондентов, в то время как еще 44% опрошенных уже осведомлены о возможностях таких площадок. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Чаще всего через платформы оформляют страховые полисы (50%) и акции/облигации (27%), 23% оформляли банковские кредиты и займы.

Все чаще банковские продукты оформляются онлайн: почти четверть пользователей уже оформляли кредиты и займы через платформы, а каждый пятый россиянин готов полностью доверить финансовым маркетплейсам открытие вкладов без посещения отделений.

Несмотря на общий технологический рост, консультирование через искусственный интеллект пока не стало массовым явлением. На текущий момент 78% респондентов никогда не использовали советы роботов при выборе финансовых стратегий. Основными барьерами для внедрения ИИ-помощников остаются субъективное отсутствие ценности в автоматизированной консультации для 37% опрошенных и техническая сложность интерфейсов для 22% респондентов. Кроме того, пятая часть пользователей сохраняет приверженность живому общению, а 15% выражают сомнения в точности машинных расчетов. Примечательно, что лишь 5% всерьез опасаются утечек персональных данных, что свидетельствует о высоком уровне доверия к кибербезопасности в сфере финтех.

Эксперты «Сравни» отмечают, что текущий рынок финтеха имеет большой потенциал для развития и много точек роста. Игроки работают над созданием продуктов, которые в полной мере отвечали бы глубинным запросам клиентов и предоставляли бы очевидную ценность. Пользователю не нужен просто «говорящий робот» — ему необходим инструмент, обеспечивающий прямую экономию времени и средств.

Развитие финтеха неизбежно приведет к гиперперсонализации финансовых продуктов. В такой системе алгоритмы будут предиктивно подбирать оптимальное предложение, анализируя поведение пользователя, а также возьмут на себя роль цифрового помощника, который будет предлагать выгодные альтернативы, обеспечивая рост финансового потенциала. Например, уже сейчас для россиян доступен сервис Кредитный рейтинг, который помогает отслеживать график платежей, открытые кредитные продукты, получить информацию, как улучшить показатель кредитного рейтинга и увеличить шансы на одобрение банковских продуктов.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/